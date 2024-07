Roma recebe negociações para cessar-fogo em Gaza, diz mídia

Cúpula na Itália discute proposta 'atualizada' de Israel

Publicado em 28/07/2024 às 11:30

A cidade de Roma, na Itália, recebe neste domingo (28) uma reunião que tem o objetivo de discutir a proposta "atualizada" de Israel por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

De acordo com a mídia israelense, o encontro na capital italiana reúne os chefes dos serviços de Inteligência de Israel (Mossad), Egito e Estados Unidos (CIA) e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Al-Thani.

A proposta "atualizada" formulada por Israel contém as condições levantadas pelo primeiro-ministro da nação, Benjamin Netanyahu.



Entre os pedidos do chefe de governo, que visitou recentemente os EUA e se encontrou com seu homólogo norte-americano, Joe Biden, está um mecanismo de controle para impedir a passagem de milicianos do sul para o norte de Gaza.



A cúpula em Roma também é realizada pouco tempo depois de Israel ter atacado "vários alvos" do Hezbollah no sul do Líbano.



A ação foi uma resposta imediata pelo foguete que atingiu uma vila nas Colinas de Golã e causou ao menos 12 mortes.



As autoridades israelenses culparam o Hezbollah pela ofensiva que atingiu um campo de futebol do vilarejo de Majdal Shams, mas o grupo negou ter sido o responsável. (com Ansa)