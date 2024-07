Oposição da Venezuela busca acabar com 25 anos de poder socialista na votação deste domingo

...

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e o candidato de sua coalizão, Edmundo Gonzalez, comandaram multidões entusiasmadas durante sua campanha para destituir o presidente Nicolás Maduro e acabar com 25 anos de domínio do partido governante.



Mas a incerteza permanece sobre como a eleição deste domingo vai se desenrolar, com Maduro — cuja reeleição de 2018 é considerada fraudulenta pelos Estados Unidos, entre outros — soando uma nota confiante e figuras da oposição e analistas alertando sobre possível desonestidade.

González atraiu apoio significativo, mesmo de ex-apoiadores do partido governista, mas a oposição e alguns observadores questionam se a votação será justa, dizendo que as decisões das autoridades eleitorais e as prisões de alguns funcionários da campanha da oposição têm o objetivo de criar obstáculos.



Gonzalez e Machado pediram aos eleitores que votem cedo e façam "vigílias" nas seções eleitorais até o fechamento. Eles disseram que esperam que os militares mantenham os resultados da votação.



Os militares da Venezuela há muito apoiam Maduro e seu antecessor, o falecido Hugo Chávez. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, disse que as Forças Armadas respeitarão o resultado da eleição.



Maduro, que está no poder desde 2013 e busca seu terceiro mandato de seis anos, disse que o país tem o sistema eleitoral mais transparente do mundo, e alertou para um "banho de sangue" se ele perder.

O governo de Maduro presidiu um colapso econômico, a migração de cerca de um terço da população e relações diplomáticas drasticamente deterioradas, coroadas por sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros que prejudicaram uma indústria petrolífera já em dificuldades.



Membros da diáspora venezuelana de quase 8 milhões de pessoas dizem que acharam difícil se registrar para votar. Menos de 68.000 parecem prontos para votar.

Alguns optaram por voltar para casa para participar. As empresas de ônibus no oeste do estado de Táchira, ao longo da fronteira com a Colômbia, disseram que viram um aumento de 40% nas vendas de passagens nos últimos 10 dias.



"Queremos voltar para casa, mas para uma Venezuela livre e próspera", disse Maritza Quemba, uma costureira de 64 anos que mora em Bogotá há cinco anos e voltou a San Cristóbal para votar.

Ela planeja voltar para a Venezuela em um ano se a oposição vencer, disse.



"Vim votar no Edmundo. Eu acredito nele e em Maria Corina", disse Dani Pernia, 32, que cruzou Peru, Equador e Colômbia de ônibus do Chile para poder votar em San Cristóbal. "Estou pronto para colocar minha fé na opção que significa mudança."



Mais de 95% das 30.000 urnas em todo o país foram montadas, disse um funcionário do Conselho Nacional Eleitoral na plataforma de mídia social X.



O presidente panamenho, José Raúl Mulino, disse nessa sexta-feira que vários ex-presidentes latino-americanos a caminho da eleição não foram autorizados a viajar, incluindo Mireya Moscoso, do Panamá, e Vicente Fox, do México, porque o espaço aéreo da Venezuela foi fechado, o que mais tarde foi negado pelo governo venezuelano.



Enquanto isso, os Estados Unidos disseram que estão preparados para calibrar sua política de sanções à Venezuela, dependendo do que acontecer neste domingo.



Gonzalez, de 74 anos, é conhecido por seu comportamento calmo e suas promessas de que a mudança poderia trazer muitos migrantes para casa.



Ele herdou o manto da oposição de Machado, de 56 anos, depois que a proibição de ocupar cargos públicos foi mantida pelo principal tribunal do país. Machado obteve uma vitória retumbante nas primárias da oposição no ano passado, mas percorreu o país em nome de Gonzalez.



Maduro, um ex-motorista de ônibus e ministro das Relações Exteriores de 61 anos, cujo rosto aparece na cédula de 13 partidos, diz que garantirá a paz e o crescimento econômico que tornarão a Venezuela menos dependente da renda do petróleo.



Os gastos públicos cresceram apenas ligeiramente durante a campanha, dizem analistas, uma mudança em relação às campanhas anteriores, quando os gastos eram generosos.



Maduro diz que abriu 70 projetos de obras públicas, mas muitos foram reformas de escolas, hospitais e estradas já existentes, de acordo com eventos transmitidos pela televisão estatal.



Milhares de pessoas chegaram em centenas de ônibus para o comício de encerramento de Maduro no centro de Caracas na noite de quinta-feira, incluindo muitos funcionários do setor público.



Ao contrário de muitas das pessoas ao seu redor, a professora aposentada Noris Rojas, 70, não estava vestindo uma camiseta nova de Maduro.



Em vez disso, ela segurava um pôster caseiro e gasto de Chávez, com uma citação do falecido presidente: "Ninguém disse que isso seria fácil".



"Maduro é um homem que mostrou força espiritual e tem sido leal ao projeto de Chávez", disse ela. "Existem fraquezas, mas ele deve vencer."



O procurador-geral da Venezuela negou nesta semana ter participado de perseguição política ou mantido presos políticos, e disse que as eleições devem ser pacíficas.



Os resultados podem ser publicados na noite deste domingo ou nos dias seguintes. As urnas estarão abertas entre 6h e 18h, horário local.