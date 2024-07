Trens da França sofrem sabotagem antes de abertura de Olimpíadas

Ataques paralisaram linhas de alta velocidade no país

Publicado em 26/07/2024 às 10:52

Alterado em 26/07/2024 às 10:52

A rede ferroviária da França foi alvo de atos coordenados de sabotagem que interromperam o serviço na maioria das linhas de alta velocidade do país nesta sexta-feira (26), dia do início oficial das Olimpíadas de Paris.



De acordo com a SNCF, operadora nacional de trens na França, três ataques incendiários "deliberados" destruíram sistemas elétricos em cruzamentos estratégicos a norte, sudoeste e leste da capital.



Uma quarta tentativa de ato de vandalismo foi impedida por trabalhadores ferroviários.



"As consequências na rede ferroviária são enormes e graves, e nossos serviços de inteligência estão mobilizados para encontrar e punir os autores desses atos criminosos", disse no X o premiê demissionário da França, Gabriel Attal.



A sabotagem provocou o cancelamento de inúmeras viagens de trem e pode prejudicar a presença do público na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que, pela primeira vez, será realizada fora de um estádio, às margens do Rio Sena.



Segundo a SNCF, mais de 800 mil passageiros em todo o país foram afetados, mas a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, descartou impactos na festa de inauguração das Olimpíadas.

"Não houve consequências na rede de transportes na região de ×le-de-France [onde fica a capital]", disse.

Ninguém reivindicou os ataques, mas as forças de segurança suspeitam de grupos de extrema esquerda ou ecologistas, de acordo com o jornal Le Parisien.



Há alguns dias, a organização Just Stop Oil (Parem com o Petróleo) havia prometido o "início de uma revolta global" contra a poluição provocada por transportes movidos a combustíveis fósseis. (com Ansa)