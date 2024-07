Barack e Michelle Obama declaram apoio a Kamala Harris

Casal diz que a vice de Biden será uma 'fantástica presidente'

Publicado em 26/07/2024 às 08:13

Alterado em 26/07/2024 às 08:13

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama declararam apoio à vice-mandatária Kamala Harris como candidata do Partido Democrata à Casa Branca.



Em um telefonema, Obama disse que o casal fará "todo o possível" para Harris "vencer as eleições e chegar ao Salão Oval".



Com isso, a vice-presidente assegura o último endosso que faltava entre as principais lideranças democratas para substituir o mandatário Joe Biden na corrida eleitoral.



"No início desta semana, Michelle e eu ligamos para nossa amiga Kamala Harris.

Dissemos a ela que será uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que ela tem nosso pleno apoio", escreveu Obama no X.



Inicialmente, após a desistência de Biden, no último domingo (21), o ex-presidente havia pedido um processo aberto e transparente no Partido Democrata para escolher um novo candidato, mas depois acabou cedendo diante da onda de apoio angariada por Harris ao longo da semana.



No telefonema com os Obama, a vice-presidente agradeceu pelo apoio e amizade do casal. "Michelle, Barack, isso significa muito para mim. Não vemos a hora, Doug [seu marido] e eu, de realizar esse feito com vocês dois", declarou Harris, que já foi comparada ao ex-mandatário devido a seus dons de oratória. (com Ansa)