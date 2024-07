Trump pede para premiê de Israel encerrar guerra em Gaza

Republicano ainda criticou manifestações pró-Palestina

Publicado em 25/07/2024 às 15:15

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "concluir" rapidamente a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Em uma entrevista à Fox News, o republicano alertou Netanyahu que a imagem de Israel no mundo está ficando "manchada" e destacou que é preciso administrar melhor suas "relações públicas".

"Isso precisa acabar rapidamente. Não deve durar mais, é muito longo", declarou ele, apelando pelo retorno dos reféns.



O candidato republicano na disputa pela Casa Branca também criticou todos que protestaram contra o discurso do premiê israelense no Congresso dos Estados Unidos e pediu uma pena de um ano de prisão por profanação da bandeira do país.



Na ocasião, Netanyahu buscou reforçar a aliança com os EUA e reassegurar o apoio dos americanos em meio a tensões no Oriente Médio, a protestos pró-Palestina e pró-Israel e a boicote por parte de congressitas democratas.



Nesta tarde, Netanyahu chegou à Casa Branca para o encontro com o atual presidente americano, Joe Biden. O foco principal é colocar em ordem as últimas "lacunas" sobre o acordo de cessar-fogo e na libertação dos reféns do Hamas. (com Ansa)