Biden diz que desistiu de reeleição para 'defender democracia'

Presidente ressaltou que é hora de 'passar o bastão'

Publicado em 25/07/2024 às 08:07

Alterado em 25/07/2024 às 10:25

Joe Biden discursa no Salão Oval da Casa Branca Foto: Ansa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que desistiu de disputar a reeleição para "defender a democracia" contra a ameaça de um retorno de Donald Trump ao governo.

Em discurso à nação na Casa Branca na noite dessa quarta-feira (24), o democrata disse que mereceria continuar no cargo, mas apontou que a melhor decisão no momento é "passar o bastão" para alguém mais jovem.

"A defesa da democracia é mais importante que qualquer título", afirmou o presidente de 81 anos, que declarou apoio à sua vice, Kamala Harris, provável candidata democrata nas eleições de novembro.



No pronunciamento, Biden destacou que o pleito presidencial colocará frente a frente a "esperança e o ódio".



"A coisa bonita da América é que reis e ditadores não governam, quem o faz é o povo", salientou o mandatário, que prometeu atuar nos próximos seis meses para "reduzir os custos para famílias que trabalham duramente e defender as liberdades pessoais e os direitos civis", ignorando os apelos republicanos por uma renúncia.



Biden é o primeiro presidente a não tentar a reeleição desde 1968, quando Lyndon Johnson, criticado por conta da guerra no Vietnã, se retirou repentinamente da disputa no início das primárias.



A candidatura do democrata era questionada desde o debate contra Trump em 27 de junho, mas a desistência só foi anunciada no último domingo (21). (com Ansa)