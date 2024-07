Bill e Hillary Clinton declaram apoio a Kamala Harris

Casal destacou 'ameaça' de eventual segundo mandato de Trump

Publicado em 21/07/2024 às 16:57

Alterado em 22/07/2024 às 08:14

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a ex-candidata à Casa Branca Hillary Clinton declararam apoio à vice-mandatária Kamala Harris para assumir o lugar de Joe Biden no comando da chapa democrata nas eleições de 2024.

"Juntamo-nos a milhões de americanos ao agradecer ao presidente Biden por tudo que ele conquistou, sempre se levantando em defesa da América.

Estamos honrados em nos juntar ao presidente ao endossar a vice-presidente Harris e faremos tudo o que pudermos para apoiá-la", diz um comunicado divulgado pelo casal nas redes sociais.



"Enfrentamos muitos altos e baixos, mas nada nos preocupa mais do que a ameaça posta por um segundo mandato de Trump. Ele já prometeu ser um ditador a partir do primeiro dia, e a recente decisão da subserviente Suprema Corte só vai empoderá-lo para destruir a Constituição", afirma a nota, em referência à sentença que atribuiu imunidade a atos praticados por presidentes no exercício do cargo.



"Agora é hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso", conclui o casal Clinton. (com Ansa)