Desistência mostra 'amor' de Biden pelos EUA, afirma Obama

Ex-presidente elogiou 'patriotismo' de seu ex-vice

Publicado em 21/07/2024 às 17:43

Alterado em 22/07/2024 às 07:17

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que o mandatário Joe Biden é um dos "mais importantes" governantes da história americana e um "patriota da mais alta ordem".

"Há 16 anos, quando comecei minha busca por um vice-presidente, eu sabia da carreira notável de Joe no serviço público.

Mas o que eu passei a admirar ainda mais foi seu caráter - sua profunda empatia e a resiliência conquistada a duras penas; sua decência e a crença de que todos são importantes", escreveu Obama nas redes sociais.



"Joe entende mais do que todos o que está em jogo nestas eleições - como tudo pelo que ele lutou ao longo da vida estará em risco se permitirmos que Donald Trump volte à Casa Branca e dermos aos republicanos o controle do Congresso", acrescentou o ex-presidente.



Segundo Obama, a desistência de Biden é um "testemunho de seu amor pelo país e um exemplo histórico de um servidor público genuíno colocando os interesses do povo americano à frente dos seus".

No texto, o ex-presidente não declara apoio a nenhum nome para encabeçar a chapa democrata. (com Ansa)