Israel bombardeia cidade controlada por houthis no Iêmen

Ação foi resposta a ataque com drones em Tel Aviv

Publicado em 20/07/2024 às 14:36

Alterado em 20/07/2024 às 20:13

Incêndio após bombardeio israelense em Hodeida, no Iêmen Foto: AFP/Ansa

Aviões de combate de Israel realizaram neste sábado (20) um ataque aéreo no porto de Hodeida, no Iêmen, país parcialmente controlado pelos houthis, grupo aliado do Hamas e apoiado pelo Irã.

Segundo um porta-voz militar israelense, os caças bombardearam "alvos do regime terrorista dos houthis", em resposta "às centenas de ataques conduzidos contra Israel nos últimos meses".

"Não há mudanças nas linhas-guia do comando do fronte interno", garantiu o porta-voz, indicando que a operação não significará uma nova frente de batalha.



O objetivo era atingir um local usado pelos rebeldes para receber armas iranianas, e o ataque chega um dia depois de os houthis terem lançado diversos drones em direção a Tel Aviv. Um deles conseguiu furar a defesa antiaérea israelense, e sua explosão matou um homem.



Segundo o grupo iemenita, o bombardeio israelense deste sábado deixou "mortos e feridos", mas não foram divulgados números exatos.



Em mensagem no Telegram, um porta-voz do Hamas disse que Israel será "consumido pelo incêndio deflagrado em Hodeida" e acusou o país de "acumular crimes". "O Iêmen e seu povo estão pagando o preço de sua posição de orgulho, honra e defesa da Palestina, que sofre uma guerra nazista de genocídio na Faixa de Gaza", acrescentou. (com Ansa)