Tel Aviv é alvo de ataque de drone reivindicado por houthis

Explosão deixou ao menos um morto e oito feridos

Publicado em 20/07/2024 às 10:38

Alterado em 20/07/2024 às 10:38

Um drone de fabricação iraniana lançado pelos rebeldes houthis iemenitas explodiu nesta sexta-feira (19) no centro de Tel Aviv, perto do edifício da embaixada dos Estados Unidos, causando ao menos uma morte e oito feridos.

A informação foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel, que atribuíram o ataque a "um erro humano" da defesa antiaérea israelense.

"O drone que explodiu em Tel Aviv é de fabricação iraniana e provavelmente foi lançado do Iêmen", declarou o porta-voz militar Daniel Hagari, que identificou o dispositivo como "um Samad-3 modificado para ter um alcance maior".



O militar explicou que, após entrar em Israel, o drone chegou a Tel Aviv vindo do mar e admitiu que a Força Aérea do país, apesar de ter identificado o objeto, não o interceptou "devido a erro humano".

Hagari descreveu ainda o episódio como "um erro que não deve acontecer e pelo qual a Força Aérea assume total responsabilidade, como defensora dos céus do país".



O drone atingiu diretamente um apartamento depois de entrar na cidade vindo do mar. Além disso, outro objeto vindo do leste em direção a Israel, provavelmente do Iraque, foi abatido por aeronaves israelenses fora do território nacional.



O prefeito de Tel Aviv, Ron Hulda, disse que a cidade foi colocada em estado de alerta máximo. "A guerra é dura e dolorosa e estamos preparados para eventuais acontecimentos como este. Convido o público a obedecer às instruções", afirmou.



O drone atingiu um prédio perto da sede da embaixada dos Estados Unidos, mas o exército israelense afirmou que "não há informações que demonstrem que houve intenção de atacá-lo".



Por sua vez, um funcionário da embaixada afirmou que "não houve danos ao edifício e não temos relatos de feridos entre os nossos funcionários".



Uma reportagem da emissora saudita Al Arabiya, citando fontes houthis, afirma que os rebeldes apoiados pelo Irã lançaram um míssil balístico e quatro drones contra Israel na noite passada.



No entanto, o míssil e três dos drones teriam sido abatidos pelas forças norte-americanas posicionadas na região, enquanto o quarto drone seria este que chegou a Tel Aviv e explodiu no ar.



Os houthis assumiram a responsabilidade pelo ataque. "A força aérea de drones, parte das Forças Armadas do Iêmen, realizou uma operação militar de qualidade, visando um dos alvos importantes na área ocupada de Jaffa, conhecida em Israel como Tel Aviv", afirmou o porta-voz rebelde, Yahya Saree. (com Ansa)