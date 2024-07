Biden diz que retomará campanha na semana que vem

Casa Branca nega existência de um plano de retirada do democrata

Publicado em 20/07/2024 às 09:08

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que está ansioso para voltar à campanha eleitoral "na semana que vem", rejeitando os rumores sobre um possível plano de retirada.

O mandatário de 81 anos, que testou positivo para Covid-19 e segue isolado em Rehoboth Beach, em Delaware, está melhorando, mas ainda apresenta sintomas da doença, informou seu médico.

"Estou ansioso para retomar a campanha eleitoral na semana que vem para seguir expondo a ameaça da agenda do Projeto 2025 de Trump, enquanto defendo meu próprio histórico e a visão que tenho para a América", disse o democrata em uma nota.



Biden aproveitou a chance para voltar a criticar o republicano Donald Trump. O chefe de Estado declarou que o adversário não mostrou "nenhum plano para melhorar a vida dos americanos" durante a convenção, além de dizer que sua visão para o futuro é "sombria".



A emissora NBC informou que um dos diretores da campanha de Biden garantiu que o presidente vai concorrer à Casa Branca e será oficializado como candidato "dentro de algumas semanas".

Dan Kanninen acrescentou que o desempenho do mandatário no último debate "não pesou no apoio daqueles que decidirão as eleições".



O mesmo veículo mencionou que a família de Biden teria começado a cogitar um suposto "plano de retirada" do presidente da corrida pela reeleição, mas o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, garantiu que essa hipótese está "errada". (com Ansa)