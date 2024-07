Itália quer Brasil no centro da agenda europeia, diz Mattarella no Rio

Presidente discursou no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no Rio de Janeiro

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta quinta-feira (18) que seu país trabalha para que o Brasil, a América Latina e o Caribe ocupem uma "posição central na agenda" da União Europeia.

"É verdade que a atenção da Europa é atraída por crises graves na sua vizinhança e que o sistema internacional tem tendência de fragmentação.

Mas, justamente por essas razões, a colaboração com países semelhantes a nós em termos de valores, espírito multilateral e agenda comum deve ser constantemente alimentada", disse o chefe de Estado em discurso no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), no Rio de Janeiro.



"O investimento direto estrangeiro dos países da UE na América Latina cresce há vários anos. A União Europeia e os seus Estados-Membros são os principais investidores nesta região, com uma densa rede de acordos de associação e comerciais com 27 dos 33 países da América Latina e do Caribe", acrescentou.



O presidente também reiterou o desejo de que as negociações entre Mercosul e UE sejam concluídas em breve, o que pode "constituir mais um impulso aos processos de integração na América Latina". (com Ansa)