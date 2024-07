J.D. Vance discursa em convenção e exalta Trump

Candidato a vice repetiu o slogan 'América em primeiro lugar'

Publicado em 18/07/2024 às 10:05

Alterado em 18/07/2024 às 10:05

O candidato republicano a vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez seu primeiro discurso após ter sido escolhido para compor chapa com Donald Trump e disse que o país precisa de líderes que coloquem a "América em primeiro lugar".



Filho da classe média branca de Ohio, um dos estados-chave para as eleições de novembro, o senador subiu ao palco da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, na noite dessa quarta-feira (17) e enalteceu Trump por sobreviver ao atentado do último sábado (13).



"Pense nas mentiras que te disseram sobre Donald Trump e olhe para a foto dele com o punho erguido.

Quando Donald Trump se levantou naquele campo na Pensilvânia, toda a América se levantou com ele", declarou Vance.



Segundo o republicano, o bilionário é o homem certo para "falar com os trabalhadores, sindicalizados ou não", e para devolver as fábricas aos EUA. "Trump é a pessoa que realizará essas coisas. O país precisa de líderes que coloquem a América em primeiro lugar", afirmou.



Ovacionado pelos delegados republicanos, Vance tem 39 anos e é casado com a filha de imigrantes indianos Usha Chilukuri Vance, embora o combate à imigração seja um dos cavalos de batalha do partido.

"É parte de nossa tradição acolher quem chega, mas, quando permitimos novas chegadas, deve ser sob as nossas condições.



Deste modo, preservaremos a continuidade desse projeto iniciado há 250 anos. Eu me casei com uma filha de imigrantes neste país, pessoas incríveis e que nos enriquecem de muitas formas", disse.



Eleito para o Senado em 2022, Vance é proveniente de uma família branca da classe média trabalhadora e autor do livro de memórias best-seller "Hillbilly Elegy" ("Elegia de um caipira", em tradução livre).



O parceiro de chapa de Trump também serviu no Iraque pela Marinha e tem formação pela Universidade Estadual de Ohio, em filosofia e ciência política, e pela Faculdade de Direito de Yale. Antes de entrar na vida pública, trabalhou no setor de venture capital. (com Ansa)