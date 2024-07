Trump aparece com curativo na orelha em convenção republicana

Ex-presidente se mostrou sorridente e combativo

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apareceu com um curativo na orelha na primeira noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, no Wisconsin, e foi ovacionado pelo público.

Com semblante sorridente, o magnata fez sua primeira aparição pública após ter sofrido um tiro de raspão na orelha direita durante um comício na Pensilvânia, no último sábado (13).

Já ao lado do vice em sua chapa, o senador por Ohio J.D. Vance, Trump levantou o punho direito, repetindo o gesto imortalizado pelas lentes dos fotógrafos após o atentado, e gritou "USA". Os eleitores, por sua vez, entoaram em coro a palavra "fight" ("lutem"), a mesma dita pelo ex-presidente no comício de sábado.



A ex-primeira-dama Melania Trump não apareceu, mas ainda participará da convenção, que vai até quinta-feira (18).



O magnata só deve discursar no último dia, mas, em uma mensagem em vídeo transmitida na convenção, acusou o Partido Democrata, do presidente Joe Biden, de "querer fraudar as eleições" e encorajou os eleitores a votar "como quiserem, inclusive pelos correios". (com Ansa)