Governo da Bolívia anuncia 'megacampo' de gás natural

15/07/2024

Alterado em 15/07/2024 às 15:46

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou nesta segunda-feira (15) a descoberta de uma reserva de gás natural de 1,7 trilhão de pés cúbicos (TCF) localizada ao norte da capital administrativa do país, La Paz.

A nação sul-americana está enfrentando uma crise de energia ligada a anos de declínio na produção de petróleo e gás que atingiu as reservas monetárias do país, e a empresa estatal de energia YPFB disse no início deste mês que está procurando maneiras de superar a recente escassez de combustível.

"Uma reserva de 1,7 TCF foi confirmada, sendo a descoberta mais importante para a Bolívia desde 2005", disse Arce em um discurso no palácio do governo.

"Provavelmente será o terceiro melhor campo de produção em todo o país", disse Arce, acrescentando que o campo foi batizado de Mayaya Centro-X1 IE e fará parte do Plano de Reativação Upstream da YPFB.

O campo Mayaya Centro-X1 se somará às reservas de gás existentes na Bolívia, que eram de 8,95 TCF em dezembro de 2018, os dados oficiais mais recentes disponíveis.

A produção de gás natural da Bolívia diminuiu de 56,6 milhões de metros cúbicos por dia em 2016 para 31,9 metros cúbicos por dia em 2023, de acordo com dados da YPFB. (com Reuters)