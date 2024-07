Publicado em 14/07/2024 às 09:48

Alterado em 14/07/2024 às 11:12

O bilionário norte-americano David Sachs apontou os dois maiores erros do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao longo do governo democrata. Para Sachs, são eles: a perseguição jurídica de seu adversário na corrida eleitoral contra o ex-presidente Donald Trump e sua atuação no conflito da Ucrânia.



"Os historiadores vão se perguntar se os dois maiores erros de Biden como presidente (o uso de mecanismos jurídicos contra Trump e o conflito na Ucrânia) foram resultado de sua agressividade senil", escreveu o bilionário.

Um júri chegou a condenar Trump em todas as 34 acusações de falsificação de documentos comerciais relacionadas aos pagamentos a duas mulheres, incluindo a atriz pornô Stormy Daniels, pelo silêncio sobre seus supostos relacionamentos. A pena máxima possível pelas acusações contra Trump é de 136 anos de prisão.



O ex-presidente declarou sua inocência e a falta de fundamentos para o caso, destacando acreditar ser alvo de uma perseguição puramente política relacionada à sua intenção de concorrer à presidência em 2024.



Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, há pouco mais de dois anos, os EUA têm apoiado fortemente a Ucrânia, com envio de recursos bilionários, armas e outros equipamentos militares.



Segundo Putin, o objetivo da operação é proteger as pessoas que, durante oito anos, foram sujeitas a abusos e genocídio pelo regime de Kiev. Também foi uma medida forçada, já que "não deixaram à Rússia nenhuma chance de agir de outra forma, e os riscos de segurança eram tantos que não havia outros meios possíveis de resposta", dada a crescente expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas russas, nos combates com as Forças Armadas da Ucrânia, não atacam casas residenciais nem infraestrutura social. (com Sputnik Brasil)