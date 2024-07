'Não há espaço para violência na democracia', diz Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que "não há espaço para a violência na democracia" americana, após o ataque a tiros que feriu Donald Trump durante um comício na Pensilvânia.

"Ainda que não saibamos ainda o que aconteceu exatamente, temos de estar todos aliviados pelo fato de Trump não ter ficado gravemente ferido e aproveitar este momento para nos empenhar novamente com a civilidade e o respeito na nossa política", escreveu Obama no X.

"Michelle e eu desejamos a ele uma pronta recuperação", acrescentou.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…