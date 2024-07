TRUMP FERIDO EM COMÍCIO

...

Publicado em 13/07/2024 às 19:22

Alterado em 13/07/2024 às 20:44

O ex-presidente saiu do palanque ensanguentado Foto: The New York Times

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi ferido durante um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, interrompido por barulhos de tiros.

Após os disparos, agentes dos serviços de segurança cercaram o magnata, que se levantou e apareceu com uma mancha de sangue escorrendo pelo rosto a partir da orelha.

Enquanto era retirado do evento, o ex-presidente levantou o braço direito com o punho fechado, sob os gritos de seus apoiadores. Os serviços secretos começaram a afastar a imprensa do local, e ainda não há informações sobre a dinâmica exata do episódio, mas a campanha do candidato disse que ele está "bem e seguro".



Ainda assim, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, afirmou que está "rezando" por seu correligionário.



O incidente acontece às vésperas da Convenção do Partido Republicano que vai oficializar a candidatura de Trump à Casa Branca, entre 15 e 18 de julho, em Milwaukee.

A campanha do ex-presidente Donald Trump informou que ele está "bem e seguro" após o suposto ataque durante um comício na Pensilvânia.



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para um hospital de Butler, na Pensilvânia, para realizar exames, porém está "bem", segundo um porta-voz de sua campanha, Steven Cheung.



"O presidente Trump agradece às forças de ordem e aos primeiros socorristas por sua rápida ação após este ato atroz", acrescentou.