Doadores congelam US$ 90 milhões para campanha de Biden

Candidatura do presidente é alvo de crescente questionamento

Publicado em 13/07/2024 às 09:44

Alguns dos principais doadores do Partido Democrata anunciaram ao maior comitê de arrecadação da campanha de Joe Biden, chamado "Future Forward", que congelarão o repasse de cerca de US$ 90 milhões enquanto o presidente não desistir da reeleição nos Estados Unidos.

A informação é do jornal The New York Times e deve representar um duro golpe na candidatura do mandatário de 81 anos, que enfrenta crescentes questionamentos sobre sua capacidade de continuar no cargo devido à idade avançada.

O "Future Forward" já reservou cerca de US$ 250 milhões para financiar peças publicitárias de TV e online após a Convenção Nacional Democrata, programada para 19 a 22 de agosto.



Biden passou a enfrentar pressão para desistir da reeleição após o debate do fim de junho contra Donald Trump, quando se mostrou hesitante, confuso e até com problemas para falar.



As gafes mais recentes, como confundir o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o da Rússia, Vladimir Putin, também contribuem para o movimento em prol de uma nova candidatura democrata, que poderia ser herdada pela vice Kamala Harris.



Pesquisas mostram que a maioria do eleitorado acha que Biden deveria abdicar da disputa, e até apoiadores democratas famosos, como o ator George Clooney, apelaram para que o presidente desista da reeleição. (com Ansa)