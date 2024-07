Lula reforça crença 'inabalável' no papel estratégico do Mercosul para a região

...

Publicado em 09/07/2024 às 10:02

Lula com líderes no Mercosul Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nessa segunda-feira (8) a importância do Mercosul para a integração regional e o desenvolvimento durante a 64ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, realizada em Assunção, no Paraguai.



Em seu discurso, ele ressaltou a necessidade de uma integração baseada na qualificação do trabalho e na produção de ciência, tecnologia e inovação como forma de gerar emprego e renda.



Ele também comentou que o Brasil é o primeiro país do bloco a ratificar um acordo de livre comércio com a Palestina, mas lamentou que isso ocorra "no contexto em que o povo palestino sofre com uma guerra totalmente irracional".

"O Mercosul é e seguirá sendo a grande aposta de inserção internacional e de desenvolvimento do Brasil", afirmou o presidente.



Ele destacou que o comércio entre os países do bloco multiplicou-se por dez desde o seu lançamento, alcançando a marca de US$ 49 bilhões (R$ 268,26 bilhões). "Minha aposta no Mercosul como plataforma de inserção internacional e de desenvolvimento do Brasil permanece inabalável. Nosso bloco é um projeto ambicioso e que gerou muitos frutos."



Lula também abordou a necessidade de enfrentamento das desigualdades sociais no continente e de um Instituto Social forte para estabelecer metas e ações concretas. "Para superar flagelos como a fome, a pobreza e as desigualdades, é importante contar com um Instituto Social forte, com meios para estabelecer metas e ações concretas."



O presidente brasileiro aproveitou a ocasião para alertar sobre a crise climática, lembrando a tragédia recente no Rio Grande do Sul, que também afetou o Uruguai. "A crise climática nos aproxima rapidamente de um cenário catastrófico."

"No último ano e meio, vivemos secas históricas na Amazônia, nos Pampas e no Pantanal brasileiro e boliviano, que também padeceram com incêndios nos últimos dias."



O Mercosul hoje

Criado há 33 anos pelo Tratado de Assunção, o Mercosul é atualmente a sétima maior economia mundial, com um produto interno bruto (PIB) de US$ 2,86 trilhões (R$ 15,66 trilhões), abrangendo 67% do território da América do Sul.



O presidente do Paraguai, Santiago Peña, ao final do evento desta segunda-feira, passou a presidência do bloco ao presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou.



Entre as medidas recentes do Mercosul está a criação de comitês de controle integrado nas fronteiras, visando facilitar a cooperação entre os países-membros.

Em 2023, o Brasil exportou US$ 23,56 bilhões (R$ 128,95 bilhões) para o Mercosul e importou US$ 17,09 bilhões (R$ 93,54 bilhões), um superávit de quase US$ 6,5 bilhões (R$ 35,58 bilhões).



As principais mercadorias comercializadas entre os membros do bloco incluem automóveis, peças automotivas, energia e soja.



Após a cúpula, Lula seguirá para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para visita oficial e encontro bilateral com o presidente Luis Arce. Esta é a primeira visita de Lula à Bolívia em seu terceiro mandato. (com Sputnik Brasil)