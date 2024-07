'Ele precisa da guerra para que não haja eleições': crescem os protestos contra Netanyahu

...

Publicado em 09/07/2024 às 09:18

Alterado em 09/07/2024 às 09:18

Nove meses após o início da escalada de violência no conflito entre Israel e Palestina, familiares dos reféns capturados pelo Hamas e outros cidadãos israelenses acreditam que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está prolongando a guerra em Gaza para permanecer no poder.



No último fim de semana, dezenas de milhares de israelenses saíram mais uma vez às ruas para pressionar Netanyahu a aceitar um acordo de cessar-fogo que permitiria o regresso dos reféns capturados pelo Hamas em outubro do ano passado.



Os manifestantes paralisaram o trânsito nas principais estradas de Israel, enquanto grande parte do centro de Tel Aviv ficou bloqueada durante várias horas, em um dos maiores protestos em meses para exigir também a saída de Benjamin Netanyahu e a organização de novas eleições.



Segundo a mídia local, as manifestações começaram às 6h29 (horário local), mesma hora do ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1,1 mil israelenses mortos, 5,5 mil feridos e 253 reféns.



Embora tenham sido feitos alguns progressos nos últimos dias para retomar as negociações para um acordo de cessar-fogo provisório, muitos israelenses, incluindo familiares de alguns reféns, temem que os esforços possam ser frustrados por Netanyahu, que, alegadamente insatisfeito, está dando prioridade à sobrevivência do seu governo.

"[Os partidos de direita na coligação governante] não querem um acordo. Eles precisam de uma guerra", disse a líder do protesto Shikma Bressler em publicação na sua conta no X.

"E Bibi [apelido de Netanyahu]?", acrescentou Bressler, referindo-se a Netanyahu pelo apelido. "É necessária uma guerra para que não haja eleições."



No entanto, também existem tensões sobre um possível acordo de cessar-fogo dentro do próprio partido de Netanyahu. Depois de o primeiro-ministro de Israel ter acusado o ministro da Defesa, Yoav Gallant, de fazer política, alertou-o contra qualquer "tentativa com motivação política" de vincular um acordo para recuperar os reféns a outras questões que dividem o governo.



"É um momento delicado", disse Gallant. "Devemos chegar a um acordo para conseguir a libertação dos reféns."

Houve várias tentativas de acordo entre as partes no conflito, mas Tel Aviv recusa-se a retirar as suas tropas da Faixa de Gaza, uma exigência que o Hamas apontou como essencial para alcançar uma trégua.



Na semana passada, o "The New York Times" revelou que os altos comandantes das Forças de Defesa de Israel (FDI) querem uma trégua com as milícias do Hamas para tomar fôlego, recuperar forças, reequipar-se e, assim, preparar-se para uma guerra mais ampla no Oriente Médio contra o Hezbollah.



Segundo responsáveis israelenses que falaram ao jornal, esta estratégia permitiria também a Israel recuperar reféns ainda capturados na Faixa de Gaza.



Entretanto, o governo de Israel informou no início de julho que estava a estudar as novas ideias do Hamas para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.



Anteriormente, o Hamas tinha dito que comunicou aos intermediários do Catar novas "ideias" para travar o conflito, que ameaça alastrar-se ao Líbano, principal teatro de operações do grupo Hezbollah.