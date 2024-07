Ataque com míssil russo mata 36 e atinge hospital infantil, informa Ucrânia

...

Publicado em 08/07/2024 às 12:35

Alterado em 08/07/2024 às 12:35

Equipes de resgate trabalham no Hospital Infantil Ohmatdyt, que foi danificado durante um ataque russo à Ucrãnia com mísseis nesta segunda-feira Foto: Reuters/Gleb Garanich

A Rússia lançou mísseis sobre cidades de toda a Ucrânia em plena luz do dia na manhã desta segunda-feira (8), matando pelo menos 36 civis e danificando gravemente o principal hospital infantil de Kiev, no ataque aéreo mais mortal em meses, disseram as autoridades.



Pais segurando bebês caminharam na rua em frente ao hospital, atordoados e soluçando após o raro ataque aéreo à luz do dia. Janelas foram quebradas e painéis arrancados e centenas de moradores de Kiev estavam ajudando a limpar os escombros.

"Foi assustador. Eu não conseguia respirar, estava tentando cobrir (meu bebê). Eu estava tentando cobri-lo com esse pano para que ele pudesse respirar", disse Svitlana Kravchenko, de 33 anos, à Reuters.



As defesas aéreas derrubaram 30 dos 38 mísseis que chegavam, disse a Força Aérea. Cinquenta edifícios civis, incluindo edifícios residenciais, um centro de negócios e duas instalações médicas foram danificados em Kiev, nas cidades centrais de Kryvyi Rih e Dnipro e em duas cidades do leste, disse o ministro do Interior.

Um vídeo online obtido pela Reuters, cuja localização foi verificada usando edifícios nas imagens, mostrou um míssil caindo do céu em direção ao hospital infantil, seguido de uma grande explosão.



O Serviço de Segurança da Ucrânia identificou o míssil como um míssil de cruzeiro Kh-101.



Vinte e uma pessoas morreram em Kiev e outras 65 ficaram feridas no ataque com mísseis duas horas depois, informaram os serviços de emergência. Os destroços do último míssil atingiram outro hospital de Kiev, matando sete pessoas, disseram.

Onze mortos foram confirmados em Kryvyi Rih e 47 feridos, disseram os serviços de emergência. Três pessoas morreram na cidade de Pokrovsk, no leste do país, onde mísseis atingiram uma instalação industrial, disse o governador regional. Uma pessoa também foi morta na cidade de Dnipro, segundo as autoridades.



O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que a Ucrânia retaliaria e pediu aos aliados ocidentais de Kiev que deem uma resposta firme ao ataque.



"Vamos retaliar contra essas pessoas, vamos dar uma resposta poderosa do nosso lado à Rússia, com certeza. A pergunta aos nossos parceiros é: eles podem responder?" Zelenskiy, que está em visita à Polônia, falou durante uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk.

Kiev estava iniciando uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em conexão com o ataque, disse ele.

O Ministério da Defesa russo disse que suas forças realizaram ataques contra alvos da indústria de defesa e bases de aviação na Ucrânia.



Moscou negou repetidamente ter como alvo civis e infraestrutura civil, embora seus ataques tenham matado milhares de civis desde que lançou sua invasão em fevereiro de 2022.



COMPROMISSOS DE SEGURANÇA

O ataque ocorreu um dia antes de os líderes dos países da Otan iniciarem uma cúpula de três dias da aliança militar que Zelenskiy deve participar, com a guerra na Ucrânia como um dos focos.



"Esta agressão insensível - um total desrespeito pela vida humana, colocando em risco a segurança europeia e transatlântica - é a razão pela qual os líderes assumirão compromissos de segurança significativos com a Ucrânia esta semana", publicou a embaixadora dos EUA em Kiev, Bridget Brink, em suas redes sociais.



O ministro da Defesa, Rustem Umerov, disse que a Ucrânia ainda não tem defesas aéreas suficientes e pediu aos aliados de Kiev que forneçam mais sistemas prontamente para ajudar a proteger suas cidades e infraestrutura de ataques aéreos russos regulares.



A rede elétrica já sofreu tantos danos com os ataques aéreos russos que começaram em março que os cortes de eletricidade se tornaram generalizados e o som estridente de geradores de energia nas ruas se tornou onipresente.



A DTEK, maior produtora privada de energia, disse que três subestações e redes de eletricidade foram danificadas em Kiev.



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o ataque à capital foi um dos maiores da guerra.



O ministro da Saúde disse que cinco unidades do hospital infantil, o maior e mais bem equipado do país, foram danificadas e as crianças foram evacuadas para outras instalações.