França: desafiante Le Pen diz que vitória foi 'apenas adiada'

Publicado em 07/07/2024 às 16:02

Alterado em 07/07/2024 às 17:51

A líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN), Marine LePen, cujo partido está a caminho de ficar em terceiro lugar nas eleições parlamentares, disse que o resultado se deve à votação tática da esquerda.

As projeções dos institutos de pesquisa com base nos primeiros resultados mostraram que o RN ficou atrás da coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) e do campo centrista do presidente Emmanuel Macron, embora o RN estivesse liderando as pesquisas na preparação para a votação deste domingo.

LePen disse que viu as sementes da vitória futura no resultado. "Nossa vitória foi apenas adiada", disse ela à TV TF1. Macron estava agora em uma "situação insustentável", concluiu.

'Le Figaro'

O Figaro, o jornal diário mais antigo da França, titulou que o partido de extrema direita Reunião Nacional "fracassou, a esquerda se impõe a Macron".



Capa do Figaro Foto: reprodução

'A vontade do povo deve ser rigorosamente respeitada' - Líderes políticos reagem

JEAN-LUC MÉLENCHON, PARTIDO DE EXTREMA-ESQUERDA DA FRANÇA



"A vontade do povo deve ser rigorosamente respeitada. Nenhum acordo seria aceitável. A derrota do presidente e de sua coalizão está claramente confirmada. O presidente precisa aceitar sua derrota.

"O primeiro-ministro tem de sair. O presidente deve convidar a Nova Frente Popular para governar."

JORDAN BARDELLA, PARTIDO DE EXTREMA-DIREITA REUNIÃO NACIONAL

"Digo esta noite com gravidade que privar milhões de franceses da possibilidade de ver suas ideias levadas ao poder nunca será um destino viável para a França.

"Esta noite, ao tentar deliberadamente paralisar as nossas instituições, Emmanuel Macron não se limitou a empurrar o país para a incerteza e a instabilidade, privou o povo francês de qualquer resposta às suas dificuldades cotidianas durante muitos meses.

"Em meio a uma crise de poder de compra, com a insegurança e a desordem atingindo duramente o país, a França está privada de uma maioria, de um governo para agir e, portanto, de um curso claro para mudar a França."

GERALD DARMANIN, MINISTRO DO INTERIOR, FIGURA-CHAVE NO CAMPO CENTRISTA DE MACRON

"Observo que, hoje, ninguém pode dizer que ganhou esta eleição legislativa, especialmente o ministro Mélenchon."

RAPHAEL GLUCKSMANN, PARTIDO SOCIALISTA

"Estamos à frente, mas estamos em um parlamento dividido (...) então vamos ter que agir como adultos.

"Vamos ter que conversar, discutir, dialogar... O equilíbrio de poder mudou no parlamento... e haverá uma mudança fundamental de cultura política."

OLIVIER FAURE, PARTIDO SOCIALISTA

"Temos que fazer o máximo para reunir o país. O RN tinha feito a escolha de dividir os cidadãos franceses uns dos outros. Temos que restaurar o país de forma clara e a Nova Frente Popular deve assumir a liderança neste novo capítulo da nossa história".

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse que renunciará



Attal disse que apresentaria sua renúncia ao presidente Macron nessa segunda-feira e que seu campo político não tinha maioria.

Ele também disse que a extrema direita não pode formar maioria absoluta após as eleições deste domingo e que a França está embarcando em uma nova era.