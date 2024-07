'Sou o mais qualificado para ser presidente', afirma Biden

Mandatário comentou que faz testes neurológicos todos os dias

Publicado em 07/07/2024 às 09:51

Alterado em 07/07/2024 às 10:29

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que ele é a pessoa "mais qualificada" para derrotar o republicano Donald Trump na corrida pela Casa Branca.

Apesar dos receios do partido e dos eleitores, o democrata reiterou que não pretende sair da disputa e diz estar confiante em poder vencer as eleições e permanecer no cargo por mais quatro anos.

"Estou em boa forma. Não disputaria caso não acreditasse que pudesse. Eu faço todos os dias um teste neurológico completo", disse o mandatário em entrevista à ABC.



No desastroso debate de Biden, que marcou o início dos questionamentos sobre sua saúde, o presidente afirmou que participou da disputa completamente exausto, além de ter tido um resfriado dias antes do evento.



"A responsabilidade pela forma como o debate decorreu é exclusivamente minha. Foi um episódio ruim, não sinal de um problema mais sério", comentou.



Biden não apenas rejeitou as dúvidas sobre sua saúde, mas também questionou as pesquisas que o colocam atrás de Trump ao afirmar que "não acredita" nos números.



Por fim, o atual presidente dos EUA chamou Trump de "mentiroso patológico". (com Ansa)