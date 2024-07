Novo chanceler britânico pede trégua 'imediata' em Gaza

David Lammy deixou claro posicionamento do novo governo

Publicado em 06/07/2024 às 09:15

Alterado em 06/07/2024 às 09:15

David Lammy é o novo chefe da diplomacia do Reino Unido Foto: Epa/Ansa

O novo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, nomeado nessa sexta-feira (5) pelo premiê trabalhista Keir Starmer, pediu um "cessar-fogo imediato" no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

A declaração representa uma clara tomada de posição do novo governo britânico, cujo líder foi acusado durante a campanha eleitoral de hesitar em defender uma trégua imediata.

"O nosso trabalho agora é atuar com diplomacia incansável para apoiar um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns", disse Lammy, que substitui o conservador David Cameron.



"Todos nós reconhecemos a agonia das comunidades que viram as cenas vindas de Israel e Gaza", acrescentou o secretário de Relações Exteriores, que era porta-voz do Partido Trabalhista para relações internacionais desde 2021. (com Ansa)