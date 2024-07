Starmer reafirma a Biden apoio 'inabalável' à Ucrânia

Líder trabalhista conversou com presidente dos EUA pela 1ª vez

Publicado em 06/07/2024 às 09:04

Alterado em 06/07/2024 às 09:04

O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reafirmou nessa sexta-feira (5) o apoio "inabalável" de seu país à Ucrânia na guerra contra a Rússia, em seu primeiro telefonema ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A declaração foi dada pouco horas depois de o líder trabalhista assumir o cargo.

"Os líderes reiteraram seu firme compromisso com a Ucrânia, e o primeiro-ministro destacou que o apoio do Reino Unido à Ucrânia é inabalável", disse o gabinete de Starmer em Downing Street em comunicado.



A Casa Branca também confirmou que Biden e Starmer reforçaram "seu apoio contínuo à Ucrânia enquanto ela luta contra a agressão implacável da Rússia".



Por sua vez, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizou o líder trabalhista por sua vitória nas eleições e desejou que ele concretize "com sucesso as expectativas que o povo britânico associa ao novo governo". (com Ansa)