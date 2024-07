Trabalhista Keir Starmer é o novo premiê do Reino Unido

Advogado recebeu o encargo do rei Charles III

Publicado em 05/07/2024 às 08:40

Alterado em 05/07/2024 às 11:29

O líder trabalhista Keir Starmer recebeu oficialmente do rei Charles III o encargo de formar um novo governo no Reino Unido, após a vitória avassaladora de seu partido nas eleições legislativas da última quinta-feira (4).

Starmer se reuniu com o monarca no Palácio de Buckingham, em Londres, etapa protocolar no processo de troca de governo no país.

A realeza divulgou imagens do aperto de mão entre Charles III e o novo primeiro-ministro, cujo Partido Trabalhista obteve 412 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, mais que o dobro do último pleito, em 2019.



Já o Partido Conservador, do agora ex-premiê Rishi Sunak, viu sua bancada minguar de 365 para apenas 121 cadeiras em cinco anos, penalizado pelo caos do Brexit e pelos recorrentes escândalos dos últimos governos, incluindo o "Partygate" de Boris Johnson na pandemia de Covid-19.



"O país votou pela mudança", afirmou Starmer após a eleição.



Ele é tido pelos eleitores como um "homem comum", um trabalhista de centro que promete renovação sem radicalismo, ao contrário de seu antecessor na liderança do partido, Jeremy Corbyn, reeleito deputado como independente.



Essa é a segunda troca de governo sob o reinado de Charles III, juntando-se à renúncia de Liz Truss, que chefiou o Executivo por menos de dois meses e foi substituída por Sunak em outubro de 2022. (com Ansa)