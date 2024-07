Mbappé faz novo apelo a eleitores após 1º turno 'catastrófico'

Atacante francês alertou que é 'realmente urgente' ir votar

Publicado em 05/07/2024 às 07:13

Alterado em 05/07/2024 às 07:13

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid e da França, afirmou nessa quinta-feira (4) ser "realmente urgente" que a população do país vote no segundo turno das eleições parlamentares.

O astro do futebol francês comentou que os resultados do primeiro turno do pleito foram "catastróficos", além de dizer que os cidadãos não podem deixar o país nas mãos de "certas pessoas".

"É realmente urgente votar no segundo turno. Quando você sair de casa para votar, vote bem, é um momento crucial na história do nosso país", declarou o capitão da bicampeã mundial.



O novo apelo de Mbappé, publicado três dias antes das eleições, é contra o partido Reunião Nacional (RN) e a hipótese de Jordan Bardella assumir o cargo de primeiro-ministro.



O ex-jogador brasileiro Raí, outro nome importante do futebol francês, principalmente do Paris Saint-Germain, participou de um comício da Nova Frente Popular e discursou contra a extrema direita.



Mbappé e seus companheiros de equipe, que estão na Alemanha disputando a Eurocopa, voltarão aos gramados amanhã (5) para enfrentarem Portugal nas quartas de final do torneio da Uefa. (com Ansa)