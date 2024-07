Trabalhistas vencem eleições no Reino Unido, diz boca de urna

Triunfo esmagador do partido encerra ciclo conservador

Após o fechamento das urnas no Reino Unido, as projeções indicaram nesta quinta-feira (4) uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista, que voltará ao poder depois de 14 anos na oposição.



De acordo com os números divulgados, os trabalhistas deverão conquistar 410 cadeiras no Parlamento, enquanto o Partido Conservador conseguirá apenas 131.

O recorde negativo anterior da legenda havia sido registrado no pleito de 1906, quando obteve 156 assentos.



O cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, atualmente ocupado pelo conservador Rishi Sunak, provavelmente será assumido por Keir Starmer.



Gordon Brown, que foi premiê entre 2007 e 2010, foi o último trabalhista a ter governado o país. O político sucedeu seu colega de legenda Tony Blair, que ficou no poder de 1997 até 2007.



Ao todo, as eleições colocaram em jogo 650 assentos no Parlamento, mas os trabalhistas teriam conseguido superar a marca dos 326 necessários para iniciar um governo sem formar alianças.



O Partido Conservador sofreu com uma instabilidade interna nos últimos tempos, marcada por discordâncias e polêmicas, entre elas o caso "Partygate", envolvendo o então premiê Boris Johnson, flagrado violando as regras do lockdown na pandemia de Covid-19. Além disso, o período também é recordado pelo caos do Brexit. (com Ansa)