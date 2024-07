Kamala Harris seria favorita para substituir Biden

Democratas discutem alternativas após debate desastroso

Publicado em 03/07/2024 às 12:12

Alterado em 03/07/2024 às 13:54

Kamala Harris com o presidente dos EUA, Joe Biden Foto: Ansa

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, seria a favorita para substituir Joe Biden caso o mandatário desista de concorrer à reeleição contra Donald Trump.

Os questionamentos sobre a candidatura do democrata aumentaram na semana passada, após seu desempenho desastroso no debate contra o republicano, ocasião em que o presidente se mostrou hesitante, confuso e até com dificuldades para falar.

Segundo sete fontes da campanha de Biden, da Casa Branca e do Comitê Nacional Democrata ouvidas pela agência Reuters, Harris seria a "melhor alternativa" para substituir o presidente, embora tenha menos de 40% de aprovação.



Alguns democratas teriam proposto os nomes dos governadores da Califórnia, Gavin Newsom, e do Michigan, Gretchen Whitmer, mas, de acordo com a Reuters, democratas avaliam que excluir Harris seria "quase impossível" por ela ser vice-presidente.



Ela, no entanto, refutou essa hipótese. "Estou orgulhosa de ser a companheira de chapa de Biden. Derrotamos Trump uma vez e o venceremos de novo", declarou.



Uma pesquisa encomendada pela CNN entre eleitores registrados mostra Trump com vantagem de 49% a 43% sobre Biden em âmbito nacional e de 47% a 45% sobre Harris.

O republicano também está na dianteira contra Newsom (48% a 43%) e Whitmer (47% a 42%). (com Ansa)