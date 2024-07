Papa apela por fim de guerras e lamenta perseguição religiosa

Francisco pediu para Jesus tocar 'coração' de quem quer conflito

Publicado em 01/07/2024 às 08:15

Alterado em 01/07/2024 às 08:15

O papa Francisco voltou a apelar pelo fim das guerras em todo o mundo e lamentou que muitos cristãos ainda sejam vítimas de discriminação e perseguição em diferentes partes do planeta por causa de sua fé.

"Hoje são lembrados os protomártires romanos.

Também nós vivemos tempos de martírio, mais ainda do que nos primeiros séculos [do cristianismo]", afirmou o Pontífice nesse domingo (30) durante oração do Angelus na Praça São Pedro.



Segundo o argentino, "em tantas partes do mundo, muitos irmãos e irmãs nossos sofrem discriminações e perseguições por causa da fé".



Além disso, Jorge Bergoglio recordou as vítimas da guerra e implorou ao "Sagrado Coração de Jesus para que toque o coração dos que querem a guerra, para que se convertam a projetos de diálogo e de paz".



"Não esqueçamos a atormentada Ucrânia, a Palestina, Israel, Myanmar e muitos outros lugares onde as pessoas sofrem tanto por causa da guerra", concluiu. (com Ansa)