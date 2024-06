Reformista e conservador vão ao 2º turno de presidenciais no Irã

Publicado em 30/06/2024 às 10:40

Alterado em 30/06/2024 às 10:40

O Ministério do Interior do Irã anunciou neste sábado (29) que o candidato reformista Massud Pezeshkian e o ultraconservador Said Jalili vão competir no segundo turno das eleições presidenciais.

"Nenhum dos candidatos conseguiu obter a maioria absoluta dos votos" e "consequentemente o primeiro e o segundo" em número de votos competirão no dia 5 de julho, disse o porta-voz do serviço eleitoral do ministério de Teerã.

O presidente da Comissão Eleitoral, Mohsen Eslami, acrescentou que Pezeshkian recebeu um total de 10.415.991 votos, enquanto Jalili recebeu 9.473.298, de um total de 24.553.185 votos registrados em 58.640 assembleias de todo o país.



Os outros dois candidatos na disputa, Mohammad Baqer Qalibaf e Mostafa Pourmohammadi, obtiveram 1.620.628 e 95.172 votos respectivamente.



Segundo a agência de notícias Tasnim, próxima da Guarda Revolucionária, 40% dos que têm direito a voto participaram nas eleições. O número representa um mínimo histórico nas eleições no Irã, tendo em vista que no pleito de 2021, quando o recorde negativo desde a fundação da República Islâmica em 1979 foi de pouco mais de 48%. (com Ansa)