França vota em eleição que pode entregar poder à extrema direita

...

Publicado em 30/06/2024 às 10:28

Alterado em 30/06/2024 às 10:33

Os eleitores franceses estão nas urnas, neste domingo (30), na primeira volta de uma eleição parlamentar antecipada que pode inaugurar o primeiro governo de extrema-direita do país desde a Segunda Guerra Mundial, uma potencial mudança radical no coração da União Europeia.



O presidente Emmanuel Macron surpreendeu o país ao convocar a votação depois que sua aliança centrista foi esmagada nas eleições europeias deste mês pelo Comício Nacional (RN), de Marine Le Pen. Seu partido eurocético e anti-imigração foi um pária de longa data, mas agora está mais perto do poder do que nunca.

As urnas abriram às 6h (GMT) e fecharão às 16h (GMT) nas pequenas cidades, com um final às 18h (GMT) nas cidades maiores, quando são esperadas as primeiras pesquisas de boca de urna para a noite e as projeções de assentos para o decisivo segundo turno uma semana depois. No entanto, o sistema eleitoral pode dificultar a estimativa da distribuição precisa de assentos na Assembleia Nacional de 577 cadeiras, e o resultado final não será conhecido até o final da votação, em 7 de julho.

"Vamos ganhar uma maioria absoluta", disse Le Pen em entrevista a um jornal na quarta-feira (26), prevendo que seu protegido, Jordan Bardella, de 28 anos, seria primeiro-ministro. Seu partido tem um programa econômico de gastos altos e busca reduzir a imigração.



Uma mulher gritou "É vergonhoso, é vergonhoso" quando Bardella chegou para votar em Garches, perto de Paris. "Convidaram até os esquerdistas", disse.

Se o RN conquistar a maioria absoluta, a diplomacia francesa pode caminhar para um período de turbulência sem precedentes: com Macron - que disse que continuará sua presidência até o final de seu mandato, em 2027 - e Bardella disputando o direito de falar pela França.



A França teve três períodos de "coabitação" - quando o presidente e o governo são de campos políticos opostos - em sua história do pós-guerra, mas nenhum com visões de mundo tão radicalmente divergentes competindo no topo do Estado.



Bardella já indicou que desafiaria Macron em questões globais. A França pode deixar de ser um pilar da UE para se tornar um espinho em seu lado, exigindo um desconto da contribuição francesa para o orçamento da UE, entrando em conflito com Bruxelas sobre os cargos da Comissão Europeia e revertendo os apelos de Macron por maior unidade e assertividade da UE na defesa.



Uma vitória clara do RN também traria incerteza sobre a posição da França na guerra Rússia-Ucrânia. Le Pen tem um histórico de sentimento pró-Rússia e, embora o partido agora diga que ajudaria a Ucrânia a se defender contra invasores russos, também estabeleceu linhas vermelhas, como se recusar a fornecer mísseis de longo alcance.

Em Hénin-Beaumont, cidade do círculo eleitoral de Le Pen, no norte da França, onde ela pode ser reeleita no primeiro turno, Denis Ledieu, de 67 anos, disse que as pessoas estão sofrendo devido à desindustrialização de longo prazo da região.

"Então, se o (RN) promete coisas, por que não? Eles querem experimentar, eu acho", disse.

Em toda a França, os números de participação antecipada foram maiores do que na votação legislativa de 2022, com 25,9% até o meio-dia, em comparação com 18,43% há dois anos, disse o Ministério do Interior.



'VOTO DIVIDIDO FAVORECE RN'

Pesquisas de opinião sugerem que o RN tem uma vantagem confortável de 33% a 36% do voto popular, com uma coalizão de esquerda montada às pressas, a Nova Frente Popular, em segundo lugar, com 28% a 31%, e a aliança centrista de Macron em terceiro, com 20% a 23%.



A Nova Frente Popular inclui uma ampla gama de partidos, desde a centro-esquerda moderada até o partido de esquerda dura, eurocético e anti-Otan France Unbowed, liderado por um dos adversários mais ferrenhos de Macron, Jean-Luc Melenchon.



Como os números das pesquisas se traduzirão em assentos na Assembleia Nacional é difícil de prever por causa de como a eleição funciona, disse Vincent Martigny, professor de ciência política da Universidade de Nice e da École Polytechnique.



Os candidatos podem ser eleitos na primeira volta se obtiverem a maioria absoluta dos votos no seu círculo eleitoral, mas isso é raro. A maioria dos círculos eleitorais precisará de um segundo turno envolvendo todos os candidatos que receberam votos de pelo menos 12,5% dos eleitores registrados no primeiro turno. Vence o artilheiro.



"Se você tem um nível de participação muito alto, você pode ter um terceiro ou quarto partido que está entrando na luta. Então, é claro que há um risco de votação dividida e sabemos que o voto dividido favorece o Comício Nacional", disse Martigny.



Durante décadas, à medida que a extrema-direita ganhava popularidade, eleitores e partidos que não a apoiavam se uniam contra ela sempre que se aproximava do poder nacional, mas isso pode não ser verdade desta vez.



Martigny disse que ninguém sabia se os candidatos do campo de Macron considerariam desistir do segundo turno para dar aos rivais da esquerda uma chance de vencer o RN, ou o contrário.



Le Pen e Bardella têm procurado tornar a imagem do seu partido mais aceitável para o mainstream, por exemplo, denunciando o antissemitismo. O pai de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fundador e líder de longa data do precursor do RN, tinha um histórico de comentários abertamente antissemitas.



Mas os críticos dizem que o namoro de judeus é apenas uma cobertura que lhe permite negar acusações de racismo enquanto constantemente estigmatiza muçulmanos e estrangeiros.