Bolívia prende mais de 20 por tentativa de golpe

Entre os detidos estão ex-comandantes das Forças Armadas

Publicado em 29/06/2024 às 09:37

Alterado em 29/06/2024 às 09:37

Chegou a 21 o número de presos por conta da fracassada tentativa de golpe militar na Bolívia, capitaneada pelo general Juan José Zúñiga, ex-comandante do Exército e detido no mesmo dia do levante.

O balanço foi apresentado pelo ministro de Governo, Eduardo del Castillo, em coletiva de imprensa.

Também foram detidos Juan Arnez Salvador e Marcelo Javier Zegarra, ex-chefes da Marinha e da Aeronáutica, respectivamente.



Zegarra, a mando de Zúñiga, teria liderado o assalto à sede do governo em La Paz e se entregou espontaneamente à polícia. Os suspeitos responderão por terrorismo e insurreição armada contra a segurança e a soberania do Estado.



A rebelião foi deflagrada após a destituição de Zúñiga por ter ameaçado prender o ex-presidente Evo Morales caso ele se candidatasse nas eleições de 2025.



Morales, que governou entre 2006 e 2019, é correligionário do atual presidente da Bolívia, Luis Arce, no Movimento ao Socialismo (MAS), porém os dois se distanciaram e disputam o controle da legenda.



A oposição, no entanto, afirma que o golpe foi apenas um teatro organizado pelo governo para aumentar a popularidade de Arce, alvo da insatisfação da população com a crise econômica no país.



"Não sou um político que deseja ganhar popularidade com o sangue do povo", rebateu Arce. (com Ansa)