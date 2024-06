Democratas lutam para limitar danos após debate oscilante de Biden contra Trump

...

Publicado em 28/06/2024 às 05:20

Alterado em 28/06/2024 às 06:51

Os aliados do presidente Joe Biden lutam nesta sexta-feira (28) para conter as consequências do seu desempenho vacilante no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos de 2024, depois de ter lutado para conter uma enxurrada de ataques e falsas alegações do seu rival republicano Donald Trump.



A campanha de Biden esperava que um forte debate acalmasse as preocupações entre os eleitores de que o democrata de 81 anos é velho demais para cumprir um segundo mandato de quatro anos.

Em vez disso, um Biden rouco tropeçou em suas palavras em alguns momentos, especialmente nos estágios iniciais do debate.



Um doador de Biden, que pediu anonimato para falar livremente sobre o presidente, chamou seu desempenho de "desqualificante" e previu que alguns democratas revisitarão os pedidos para que Biden se afaste em favor de outro candidato antes da convenção nacional do partido em agosto.



Em pânico, os democratas trocaram mensagens perguntando se Biden consideraria renunciar.

Um estrategista democrata sênior disse que seria inédito desistir neste final do ciclo eleitoral, mas que haveria apelos para que Biden fizesse exatamente isso.



Entrevistas com eleitores indecisos confirmaram que foi uma noite ruim para Biden. Eles descreveram sua exibição como fraca, constrangedora e difícil de assistir.



Dois funcionários da Casa Branca disseram no meio do debate que Biden estava resfriado, mas isso só refletiu ainda mais a ansiedade de seus assessores sobre seu desempenho.

A vice-presidente Kamala Harris admitiu que Biden teve um "início lento", mas argumentou que seu recorde em 3 anos e meio como presidente superou um evento de 90 minutos.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom - que poderia ser uma das principais alternativas democratas se Biden se afastasse - descartou a ideia de que Biden poderia ser substituído.



Trump, de 78 anos, também enfrentou perguntas sobre sua aptidão para o cargo, dada sua condenação no mês passado em Nova York por encobrir pagamentos de dinheiro a uma estrela pornô, seus esforços para derrubar a eleição de 2020 e seu mandato caótico.

Mas, apesar de uma ladainha de falsidades de Trump durante o debate, o foco no rescaldo foi diretamente em Biden.



Nenhum dos dois candidatos é popular, e as pesquisas mostram que muitos americanos estão insatisfeitos com suas opções. O país está profundamente polarizado, e a maioria dos eleitores expressou preocupação de que a violência política possa ocorrer após a eleição.



O debate na sede da CNN em Atlanta ocorreu muito antes da campanha do que qualquer debate presidencial moderno, com mais de quatro meses - uma eternidade na política dos EUA - antes da eleição de 5 de novembro.



Isso poderia mitigar os danos para Biden, à medida que a memória de seu desempenho desaparece e os eventos noticiosos geram novas manchetes.



Trump, por exemplo, deve ser sentenciado em Nova York em 11 de julho, poucos dias antes de seu partido se reunir para nomeá-lo formalmente. Ele ainda enfrenta outras três acusações criminais, embora nenhuma pareça provável de chegar a julgamento antes de novembro.



Em um restaurante da Waffle House, em Atlanta, na madrugada desta sexta-feira, Biden parou para comer em seu caminho de volta, dizendo a repórteres: "Acho que nos saímos bem".

Questionado se tinha alguma preocupação com seu desempenho, ele disse: "Não. É difícil debater com um mentiroso."



Biden se dirigia para um comício em Raleigh, na Carolina do Norte, um estado que os democratas esperam reconquistar dos republicanos em novembro, antes de voar para Nova York para uma arrecadação de fundos e a abertura de um monumento dedicado ao motim de Stonewall de 1969 pelos direitos LGBT.



Trump fará um comício nesta sexta-feira na Virgínia, estado que perdeu duas vezes, mas espera colocar em prática em novembro.



TROCA DE INSULTOS

Os dois candidatos entraram em confronto sobre economia, aborto, imigração e as guerras na Ucrânia e em Gaza, em um debate que incluiu alguns ataques profundamente pessoais.



Trump desencadeou inúmeras alegações falsas conhecidas, incluindo que a eleição de 2020 foi fraudulenta, que os democratas apoiam o infanticídio e que os migrantes realizaram uma onda de crimes violentos. Ele defendeu seus apoiadores presos por invadir o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, se recusou a dizer se aceitaria os resultados das eleições deste ano e sugeriu que poderia processar Biden se ele vencer.



Mas Biden se esforçou para checar os fatos de seu antecessor em tempo real, e os moderadores da CNN Jake Tapper e Dana Bash não corrigiram Trump no ar.



Biden desferiu alguns golpes durante o debate. Ele chamou Trump de criminoso e observou que a maioria do antigo gabinete de Trump se recusou a endossar sua campanha.



"Esse cara não tem noção da democracia americana", disse Biden durante um segmento sobre o ataque de 6 de janeiro.



Biden também culpou Trump por permitir a eliminação de um direito nacional ao aborto ao nomear conservadores para a Suprema Corte dos EUA, uma questão que atormenta os republicanos desde 2022.



Sobre imigração, a questão mais forte de Trump, o ex-presidente acusou Biden de não proteger a fronteira sul dos EUA, dando início a dezenas de criminosos.



Mas estudos mostram que os imigrantes não cometem crimes em uma taxa maior do que os americanos nativos.



A intensa antipatia dos dois candidatos um pelo outro ficou à vista durante todo o debate, começando quando eles não apertaram as mãos enquanto subiam ao palco.



Biden chamou Trump de "chorão" e "criança" que, segundo ele, traiu sua esposa com uma estrela pornô; Trump disse que Biden foi um "desastre" e um "candidato manchuriano" que favoreceu a China em detrimento dos EUA. A certa altura, o debate transformou-se numa luta sobre qual homem tinha melhor jogo de golfe.



O segundo e último debate da campanha deste ano está marcado para setembro.