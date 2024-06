AMEAÇA DE GOLPE NA BOLÍVIA: Militares invadem sede do governo

O ex-comandante do exército boliviano Juan José Zuñiga lidera a turba ATUALIZAÇÕES: Lula se pronuncia nas redes sociais; Vídeo: manifestantes põem militares para correr; Vídeo: cara a cara, o presidente Arce enfrenta o general golpista; General golpista é preso

Publicado em 26/06/2024 às 17:26

Alterado em 26/06/2024 às 21:26

Diversos militares armados sob a liderança do ex-comandante do exército boliviano Juan José Zuñiga invadiram nesta quarta-feira (26) o prédio do governo onde o presidente do país, Luis Arce, está reunido com todo seu gabinete.

As imagens transmitidas ao vivo pelo emissora Telesur mostram um veículo militar blindado forçando a porta principal do edifício e Zuñiga entrando no local acompanhado por soldados com os rostos cobertos.

Antes da invasão, o ex-comandante fez uma declaração pública em uma praça de La Paz, onde pediu a renúncia de Arce e de todo o governo da nação.



"A democracia deve ser respeitada", escreveu Arce em suas redes sociais.

A Organização dos Estados Americanos (OEA), através do presidente Luis Almagro, condenou as ações dos militares bolivianos e expressou solidariedade ao chefe de Estado.



"Condenamos da forma mais contundente a ação do exército boliviano. Expressamos nossa solidariedade ao presidente Arce. A comunidade internacional e a OEA não tolerarão qualquer forma de perturbação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar", afirmou Almagro.

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales denunciou nas redes sociais que a ação dos militares "foi preparada com antecedência" e apelou ao povo para “defender a pátria".

O alto representante da União Europeia, Josep Borrell, condenou a tentativa de golpe.

O ex-comandante do exército boliviano Juan José Zuñiga, líder da tentativa de golpe de Estado no país, declarou que um novo governo será nomeado em breve porque "o país não pode continuar assim". (com Ansa)

General golpista é preso

O general boliviano Juan José Zúñiga foi preso na noite desta quarta-feira (26) após liderar o que o presidente Luis Arce considerou como uma tentativa de golpe de Estado, segundo a agência Reuters.

Nesta quarta-feira, grupos de militares, liderados por Zúñiga, tomaram a praça central de La Paz e um veículo blindado invadiu a entrada do palácio presidencial, enquanto Arce denunciava um "golpe" contra o governo e pedia apoio internacional.

El general golpista Zúñiga fue detenido. Así termina esta jornada crítica para la democracia en Bolivia. pic.twitter.com/n2KTsdN7M7 — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) June 26, 2024

Investigação

O Ministério Público da Bolívia ordenou o início de uma investigação penal contra o Zúñiga e todos os participantes da tentativa de golpe. Em nota divulgada hoje, a Procuradoria-Geral da Bolívia informou que todos os esforços necessários para o esclarecimento dos atos e a imposição da máxima sanção aos responsáveis

“A Procuradoria-Geral do Estado reafirma seu compromisso de defesa da legalidade de dos interesses gerais da sociedade no âmbito da preservação da nossa democracia”.

Retirada das tropas

Veículos blindados e soldados se retiraram dos arredores do palácio presidencial depois de Arce nomear novo comando militar e ordenar que as tropas se desmobilizassem, informou a Reuters.

Em meio à tentativa de golpe no país, o presidente Luis Arce empossou nesta quarta-feira (26) os novos membros do Alto Comando Militar.

Arce nomeou Jose Wilson Sanchez Velásquez como o novo comandante-geral do Exército, no lugar de Juan José Zuñiga, que mobilizou os militares em La Paz na tarde de hoje.

Ao tomar posse, Velásquez ordenou a retirada das tropas das ruas. “Na condição de comandante-geral do Exército, ordeno que todos os militares que se encontrem nas ruas devem retornar a suas unidades”, disse.

Em pronunciamento na Casa Grande del Pueblo, a residência presidencial boliviana, o presidente Arce criticou os militares que participaram da tentativa de golpe. “Deploramos atitudes de maus militares que, lamentavelmente, repetem a história recente do país, tratando fazer um golpe de Estado quando o povo boliviano sempre foi um povo democrático”.

Ele agradeceu ao povo boliviano pelo apoio nas redes sociais, a todos os países que estão se pronunciando em favor da democracia boliviana e também à polícia do país. “Chamamos o povo boliviano a mobilizar-se e manter a calma. todos os bolivianos juntos vamos derrotar qualquer tentativa de golpe”. (com Agência Brasil)

O presidente Arce enfrenta o general golpista

Impressionante esse vídeo que registra o momento em que o presidente da Bolívia fica cara a cara com o general golpista.

Que fique de lição para todos. Jamais podemos baixar a guarda da Democracia! pic.twitter.com/N5TO1uLezs — Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) June 26, 2024

Há resistência

Resistência popular: manifestantes contra o golpe forçam o recuo da polícia militar boliviana. Os militares começam a deixar a Plaza Murillo. A tentativa de golpe militar foi derrotada pelo povo boliviano! pic.twitter.com/5ftMYdTPus — ICL Notícias (@ICLNoticias) June 26, 2024

Lula fala