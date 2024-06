Extremos políticos conduzem França à guerra civil, diz Macron

País terá eleições parlamentares no próximo domingo (30)

Publicado em 25/06/2024 às 07:13

Alterado em 25/06/2024 às 07:13

A menos de uma semana das eleições legislativas antecipadas, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nessa segunda-feira (24) que os programas dos "dois extremos da política" estão conduzindo o país para a "guerra civil".

A declaração foi dada ao podcast "Génération Do It Yourself", depois que o líder de extrema-direita Jordan Bardella se disse preparado para governar o país.

Ao falar sobre insegurança, Macron mencionou o partido Reagrupamento Nacional, de Bardella e Marine Le Pen: "A resposta da extrema-direita, fazendo referência a pessoas e a uma religião ou origem, divide e empurra para a guerra civil".



Ele acrescentou, criticando o partido de esquerda França Insubmissa: "Propõe uma forma de comunitarismo, um pouco eleitoral, que também conduz à guerra civil, remete as pessoas exclusivamente à sua afiliação religiosa ou comunitária".



Macron dissolveu o Parlamento depois do resultado das eleições europeias, que resultaram na vitória do Reagrupamento Nacional. O pleito nacional será realizado no domingo (30). (com Ansa)