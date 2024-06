Papa envia mensagem de apoio a manifestantes antiaborto

'Vão em frente com coragem', disse o pontífice

O papa Francisco enviou nessa sexta-feira (21) uma mensagem aos participantes da manifestação antiaborto "Escolhemos a vida", que será realizada neste sábado (21) em Roma.

"Os exorto a ir em frente com coragem, apesar das adversidades: a aposta em jogo, ou seja, a dignidade absoluta da vida humana, dom de Deus Criador, é alta demais para ser objeto de cessões ou mediações.

Sobre a vida humana não é possível ceder", disse o pontífice.



"Demonstrando a beleza da vida e da família que a acolhe, construamos uma sociedade que rejeite a cultura do descarte em toda fase da existência: do mais frágil nascituro ao idoso sofredor, passando pelas vítimas do tráfico, da escravidão e da guerra", acrescentou Francisco.



"Agradeço pelo seu esforço e seu testemunho público em defesa da vida humana, da concepção à morte natural", concluiu. (com Ansa)