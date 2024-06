Papa Francisco apela para mundo enxergar dramas dos refugiados

Mensagem do Pontífice foi divulgada por ocasião de dia mundial

Papa divulgou mensagem por ocasião do Dia Mundial do Refugiado Foto: Ansa

O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira (20) que os olhos dos refugiados pedem para a humanidade não olhar para o outro lado ou esquecer os dramas daqueles que tentam fugir de seus países, muitas vezes afetados pelas guerras.

O alerta foi feito em uma mensagem publicada nos perfis do Pontífice nas redes sociais por ocasião do "Dia Mundial do Refugiado", data designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo.

"Os rostos, os olhos dos refugiados pedem-nos para não desviarmos o olhar, para não negarmos a humanidade que nos une, para fazermos nossas as suas histórias e para não esquecermos os seus dramas", diz o argentino.



A nova mensagem é divulgada um dia após Jorge Bergoglio ter lembrado da data durante sua audiência geral no Vaticano, na última quarta-feira (19). Na ocasião, pediu aos Estados que "trabalhem para garantir condições humanas aos refugiados e para facilitar os processos de integração".



Além disso, o líder da Igreja Católica disse esperar que esta data "seja uma oportunidade para dirigir um olhar atento e fraterno a todos aqueles que são obrigados a fugir das suas casas em busca de paz e segurança".



Por fim, reforçou que "todos somos chamados a acolher, promover, acompanhar e integrar aqueles que batem à nossa porta". (com Ansa)