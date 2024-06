Possibilidade de renúncia é 'real', diz Papa em livro

No entanto, Francisco afastou essa hipótese 'neste momento'

Publicado em 17/06/2024 às 10:04

Alterado em 17/06/2024 às 10:04

Papa Francisco está com 87 anos de idade Foto: Ansa

O papa Francisco voltou a afirmar que existe uma possibilidade "real" de ele renunciar ao comando da Igreja Católica, mas ressaltou que não há necessidade disso "neste momento".

As declarações estão no livro "Il successore" ("O sucessor"), que reúne conversas entre o pontífice de 87 anos e o jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal entre julho de 2023 e janeiro de 2024.

No volume, o Papa afirma que Bento XVI lhe confessou que abdicou do trono de Pedro porque "sentia que as forças o estavam abandonando, e isso era um problema".



"Ele não estava preso ao poder. Alguns me perguntam se eu também tenho intenção de renunciar. É uma possibilidade real, mas, neste momento, não sinto necessidade", acrescenta Francisco.



Jorge Bergoglio já disse em diversas ocasiões que poderia abdicar de seu pontificado por motivos de saúde e que tem pronta uma carta de renúncia há uma década. (com Ansa)