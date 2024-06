Meloni promete a Lula vir ao Rio de Janeiro em novembro para reunião do G20

A premiê da Itália se encontrou com o petista no G7 nesse sábado

Publicado em 16/06/2024 às 08:44

Alterado em 16/06/2024 às 08:44

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram um encontro bilateral nesse sábado (15).

Na reunião, o petista parabenizou a chefe de governo italiana pela organização da cúpula do G7 e agradeceu a solidariedade de Meloni pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

Os dois líderes ainda recordaram a presença histórica da comunidade italiana no Brasil e reiteraram a importância do aprofundamento das relações econômicas entre as duas nações em setores estratégicos, como infraestrutura e energia.



Lula aproveitou a oportunidade para convidar Meloni a visitar o Brasil, além de ter conversado sobre a perspectiva da viagem que o presidente da Itália, Sergio Mattarella, fará ao país em julho.



A visita do mandatário europeu deverá ser marcada por encontros com a comunidade italiana estabelecida no Brasil. O petista, inclusive, aconselhou Meloni a viajar ao país sul-americano com uma comitiva empresarial.



A premiê confirmou que participará da cúpula do G20, que será em novembro, no Rio de Janeiro, e destacou o desejo de dar continuidade aos resultados da reunião do G7, em Borgo Egnazia, durante o encontro em território brasileiro.



Os políticos ainda tiveram tempo para conversar sobre segurança alimentar, desenvolvimento social e transição energética. (com Ansa)