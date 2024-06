Kate Middleton faz 1ª aparição pública após revelar câncer

Princesa de Gales reapareceu em 'aniversário' do rei Charles III

Publicado em 16/06/2024 às 08:35

Alterado em 16/06/2024 às 08:35

Em tratamento contra o câncer, a princesa de Gales, Kate Middleton, fez sua primeira aparição oficial desde o descobrimento da doença ao participar das festividades do aniversário do rei Charles III, ocorridas nesse sábado (15), em Londres.

A saudação dos membros da realeza britânica na varanda do Palácio de Buckingham, após retornarem do desfile de Whitehall sob uma chuva torrencial, foi um dos principais momentos da celebração na capital inglesa.

O soberano, acompanhado pela rainha Camilla, assumiu o protagonismo juntamente com a princesa de Gales, pois compartilham uma batalha contra o câncer.

Embora o aniversário verdadeiro do monarca seja comemorado em 14 de novembro, o desfile é uma tradição no país que sempre ocorre no mês de junho, no meio do verão inglês.

A aparição dos membros da família real durante o chamado Trooping the Colour foi aplaudida por milhares de pessoas. Na ocasião, o rei apareceu conversando bastante com a nora, alternando olhares para cima e saudações ao povo.

Após muitos rumores sobre seu estado de saúde, a princesa comunicou o diagnóstico em março, poucos dias depois de Charles III também revelar a luta contra a doença. (com Ansa)