Lula e papa Francisco conversam sobre paz e combate à fome no G7

Primeira-dama Janja participou da reunião bilateral

Publicado em 14/06/2024 às 15:56

Alterado em 14/06/2024 às 22:45

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 14 de junho, com o Papa Francisco, na região de Apúlia, no sul da Itália, onde tiveram uma reunião bilateral para tratar sobre paz mundial, combate à fome e a necessidade de redução das desigualdades no planeta.

O presidente Lula conversou com o líder religioso sobre o impacto da desigualdade racial, de gênero e educacional na sociedade. “Quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano”, disse o presidente.

Na conversa, Lula parabenizou o Papa Francisco pelo discurso proferido durante a sessão da Cúpula G7 que discute os impactos do uso de inteligência artificial. O líder religioso alertou que a humanidade está condenada a um futuro sem esperança caso a máquina e a inteligência artificial privem as pessoas da capacidade de decidir sobre as suas próprias vidas.

O pontífice afirmou que a tecnologia é um “instrumento fascinante”, mas que, como todas as ferramentas criadas pelo homem, também possui capacidade de causar danos. O Papa Francisco destacou a necessidade de lembrar que nenhuma inovação é neutra e alertou sobre o impacto da tecnologia na sociedade e na reestruturação das relações sociais e posições de poder. (com Ascom da Presidência)