Papa chega em Borgo Egnazia para participação inédita no G7

...

Publicado em 14/06/2024 às 09:42

Alterado em 14/06/2024 às 09:44

Papa Francisco participa do G7 pela primeira vez Foto: Ansa

O papa Francisco chegou em Borgo Egnazia, sul da Itália, para participar da cúpula de líderes do G7.

Essa é a primeira vez na história que um pontífice marca presença em uma reunião do grupo de sete potências.

Após desembarcar do helicóptero que o levou do Vaticano a Borgo Egnazia, o Papa foi recebido pela premiê italiana, Giorgia Meloni, com quem dividiu o trajeto em um carro de golfe elétrico até o resort que abriga o encontro.



Francisco participará de uma sessão de trabalho sobre inteligência artificial, energia, África e Mediterrâneo e terá uma série de encontros bilaterais, incluindo com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Joe Biden. (com Ansa)