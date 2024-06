Nas redes, Milei reivindica papel por avanço da direita na UE

Presidente argentino republicou dezenas de publicações elogiosas

Publicado em 11/06/2024 às 09:28

Alterado em 11/06/2024 às 09:28

O presidente da Argentina, Javier Milei, usou as redes sociais para reivindicar um papel fundamental no crescimento da ultradireita nas eleições ao Parlamento Europeu.



O líder republicou dezenas de publicações e memes, incluindo os que o descrevem como "um ponto de referência internacional, um farol global".



Em uma imagem, ele é retratado como um leão segurando a Europa nos braços.

"Aqueles que criticam as viagens de Milei ao exterior não entendem.



Javier Milei Foto: Ansa

Hoje [ontem] foi demonstrado que ele é uma referência internacional. Ele está liderando a revolução contra o socialismo e o progressismo globalmente", diz um post replicado pelo presidente argentino no Twitter.



"Conhecidos na Europa me dizem sobre o impacto que Milei teve nestas eleições, é incrível como ele, sozinho, está mudando a mentalidade de milhões de pessoas no mundo", afirma outra publicação reproduzida pelo presidente, enquanto outra publicação descreve o líder ultraliberal argentino como "um farol para todo o planeta". (com Ansa)