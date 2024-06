Conselho de Segurança da ONU aprova apoio a cessar-fogo em Gaza

Texto dos EUA endossa plano anunciado por Joe Biden

Publicado em 10/06/2024 às 17:12

Alterado em 10/06/2024 às 17:12

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira (10) o projeto de resolução apresentado pelos Estados Unidos para apoiar o plano de cessar-fogo no Oriente Médio anunciado por Joe Biden.

O texto pede que o grupo fundamentalista islâmico Hamas aceite os termos.

O projeto, para ir ao encontro dos pedidos de vários países que queriam que Israel também fosse mencionado, pede que "ambas as partes atuem plenamente nos termos do plano sem condições".

A aprovação se deu com 14 votos favoráveis e a abstenção da Rússia.



Biden divulgou no último dia 31 um plano proposto por Israel para um cessar-fogo no conflito contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.



De acordo com o mandatário norte-americano, que fez um discurso na Casa Branca, a ideia israelense inclui a retirada de todas as forças do enclave palestino por seis semanas, um cessar-fogo completo e a libertação de todos os reféns. (com Ansa)