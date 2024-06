Extrema direita obtém avanço na Alemanha após eleições europeias

AfD ficou atrás somente do CDU, principal partido de oposição

Publicado em 10/06/2024 às 09:45

A União Democrata-Cristã (CDU), principal partido de oposição na Alemanha, venceu as eleições europeias no país, com 30%, de acordo com os resultados finais publicados nesta segunda-feira (10).

A sigla foi seguida pela legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que fechou a votação com 15,9%, representando um avanço de 4,9% em relação ao pleito passado.

Entre os partidos da coligação governamental em Berlim, o Partido Social Democrata (SPD), do chanceler Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar, mas caiu 1,9 pontos percentuais (13,9%), obtendo seu pior resultado em uma eleição nacional.



Friedrich Merz, líder dos conservadores do CDU, afirmou que ficou "orgulhoso" e "grato" pela confiança dos eleitores. (com Ansa)