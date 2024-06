Projeção mantém centro na liderança do Parlamento Europeu

Eleições europeias foram marcadas por avanço da extrema direita

Publicado em 09/06/2024 às 17:20

Alterado em 09/06/2024 às 19:05

As primeiras projeções das eleições europeias divulgadas neste domingo (9) apontam a vitória do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, com a conquista de 181 assentos no Parlamento Europeu.

Segundo boca de urna, os grupos de extrema direita devem garantir mais espaço no parlamento, mas sem desbancar a atual maioria.

Com isso, o PPE se mantém como a principal força política europeia, seguido dos Socialistas e Democratas (S&D), de centro-esquerda, que alcançou 135 cadeiras.



Ainda de acordo com a projeção, os liberais do Renew Europe aparecem em terceiro lugar, com 82 eleitos, enquanto que o grupo Conservadores e Reformistas (ECR), liderado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, deve faturar 71 assentos no Parlamento Europeu.



Já a extrema direita do Identidade e Democracia (ID), que inclui o partido da francesa Marine Le Pen, chega a 62 legisladores, a Aliança Verdes-Livres, 53, e a Esquerda Unitária, 34.



A primeira estimativa da assembleia europeia confirma ainda 51 eurodeputados não inscritos e outros 51 recém-eleitos não ligados a nenhum grupo político do parlamento cessante, totalizando 102 assentos.



De acordo com porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, a participação nas eleições europeias foi de 51%, em comparação com 50,7% em 2019 Já a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse esperar que "o maior número de pessoas faça uso desta responsabilidade e desta oportunidade". (com Ansa)