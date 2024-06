Macron recebe Biden na França para discutir guerras e G7

...

Publicado em 09/06/2024 às 10:29

Alterado em 09/06/2024 às 10:32

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido na manhã desse sábado (8), no Arco do Triunfo, em Paris, pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, em sua primeira visita de Estado à França, a qual deve ser pautada pelas guerras e a preparação da próxima cúpula do G7.

Segundo nota oficial do governo francês, na reunião entre os líderes, os temas dominantes da conversa giraram entre a ajuda à Ucrânia, a estreita coordenação sobre as crises internacionais e a preparação dos próximos prazos internacionais, em particular a cúpula do G7 na Itália, e a da Otan, em Washington, em julho.

Além disso, Biden e Macron vão discutir o "fortalecimento da cooperação bilateral, especialmente em questões econômicas, espaciais e nucleares" e em "questões globais", como "a emergência climática e a proteção da biodiversidade".



Hoje cedo, Biden e a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, foram recebidos para ouvir hinos em frente ao monumento ao Soldado Desconhecido. Posteriormente, os chefes de Estado com as suas esposas dirigiram-se a Champs-Élysées escoltados pela Guarda Republicana a cavalo e em motocicletas.



Biden cumprimentou os convidados presentes, incluindo o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, a presidente da Câmara, Anne Hidalgo, o ex-mandatário Nicolas Sarkozy, com quem trocou algumas piadas, os chefes militares franceses e representantes dos EUA no país europeu.



Após essa cerimônia, o veículo blindado de Biden e Jill entrou no pátio do Palácio do Eliseu, onde Macron e Brigitte esperavam por eles nas escadas do palácio presidencial. (com Ansa)