Filho de Joe Biden começa a ser julgado por porte ilegal de arma

Presidente dos EUA disse que tem um 'amor ilimitado' por Hunter

Publicado em 04/06/2024 às 09:52

Poucos dias após a condenação do ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump em um tribunal de Nova York, Hunter Biden, filho do atual mandatário do país, Joe Biden, começou a ser julgado nesta segunda-feira (3) por posse ilegal de arma de fogo.

A fase inicial do processo será a seleção do júri que vai decidir sobre o caso.

De acordo com a imprensa local, o julgamento em Wilmington deverá durar de três a cinco dias.



Os promotores afirmam que Hunter estaria envolvido com drogas e mentiu pelo menos duas vezes ao adquirir a arma. O filho do atual chefe de Estado norte-americano teria ilegalmente possuído o revólver por 11 dias.



O julgamento de Hunter, que precisará comparecer todos os dias no tribunal, será um teste para seu pai, levando em consideração a corrida presidencial contra Trump. O caso histórico poderá afetar a campanha de reeleição de Biden.



Caso seja considerado culpado, Hunter poderá pegar uma pena de 25 anos de prisão. Ele se declarou inocente das acusações, mas falou abertamente sobre as lutas contra o vício em álcool e crack.



Aos 54 anos, o advogado é filho de Neilia Hunter, primeira esposa de Biden e falecida em 1972. A atual mulher do presidente e primeira-dama, Jill Biden, compareceu ao tribunal para acompanhar Hunter, bem como sua irmã, Ashley.



"Sou presidente, mas também pai. Tenho um amor ilimitado pelo meu filho. Como presidente, não comento e não comentarei casos federais em andamento, mas como pai tenho um amor ilimitado por meu filho, tenho fé nele e respeito por sua força", disse o mandatário. (com Ansa)